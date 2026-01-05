Encierro ttiki et course de vaches dans les rues.

Centre-ville Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

À l’instar des arènes municipales, les rues du centre-ville aussi savent accueillir les courses de vaches. Dans la première moitié du 20ème siècle, elles avaient lieu dans l’ensemble des rues de la ville, où toutes les portes des maisons restaient ouvertes ; ce qui permettait aux vaches de s’y engouffraient régulièrement. La période estivale étant arrivée, les vaches seront de nouveau dans nos rues cet été ! .

Centre-ville Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Encierro ttiki et course de vaches dans les rues.

L’événement Encierro ttiki et course de vaches dans les rues. Hasparren a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme Pays Basque