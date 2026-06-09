ENCIPAÏ, LA JOIE FAUSSES NOTES ET SAGESSE MASSAÏ de Marc Vella Saint-André-de-Cubzac
ENCIPAÏ, LA JOIE FAUSSES NOTES ET SAGESSE MASSAÏ de Marc Vella Saint-André-de-Cubzac vendredi 3 juillet 2026.
Saint-André-de-Cubzac
ENCIPAÏ, LA JOIE FAUSSES NOTES ET SAGESSE MASSAÏ de Marc Vella
Cinéma La Villa Monciné Saint-André-de-Cubzac Gironde
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
INDUCTION 2026 du 17 au 19 Juillet à Bourg sur Gironde avec en AVANT-PREMIERE ENCIPAI, LA JOIE (Fausses notes et sagesse Massaï) de et avec Marc Vella, le vendredi 3 Juillet à 19h30. .
Cinéma La Villa Monciné Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 64 80
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English : ENCIPAÏ, LA JOIE FAUSSES NOTES ET SAGESSE MASSAÏ de Marc Vella
L’événement ENCIPAÏ, LA JOIE FAUSSES NOTES ET SAGESSE MASSAÏ de Marc Vella Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2026-06-04 par Bourg Cubzaguais Tourisme
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