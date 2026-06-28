Plagne Rose Attitude Port de Plagne Saint-André-de-Cubzac

Informations pratiques

Saint-André-de-Cubzac

Plagne Rose Attitude

Port de Plagne 28 quai Laurent Coureaud Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Le Club Nautique de Saint André de Cubzac organise avec la mairie, le CCAS et le comité des fêtes, une journée dédiée à Octobre rose le dimanche 18 octobre qui sappelle Plagne Rose Attitude .

Au programme balade en bateau , balade en Harley Davidson, en vieille voiture, mur d’escalade pour les enfants, divers stands pour parler du cancer et des préventions,

restauration et buvette par le comité des fêtes, food truck asiatique etc ..

Marche de 8 km , organisée conjointement avec Adrenalinne 33, elle partira du stade en face du lycée Cousteau, rendez-vous à 9h avec une mise en forme en musique et gymnastique et une arrivée à Plagne vers 11h30 ( l’idée aussi et que les participants portent une touche rose . .

Port de Plagne 28 quai Laurent Coureaud Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 64 80

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English : Plagne Rose Attitude

L’événement Plagne Rose Attitude Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2026-06-28 par Bourg Cubzaguais Tourisme