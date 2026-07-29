Informations pratiques

Saint-André-de-Cubzac

Village sport santé à St André de Cubzac

Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

A l’occasion du forum des associations, Gironde Sport Santé et ses partenaires organisent le village sport santé le dimanche 6 septembre au champ de foire.

Venez découvrir les bienfaits de l’activité physique sur la santé via des initiations proposées par des professionnels !

10h Athlé forme et santé

10h45 Méthode A.P.O.R de Gasquet

11h30 Pickleball

12h Pause repas

14h Pilate/yoga

14h45 Pickleball

15h30 Athlé forme et santé

A partir de 11 ans.

Restauration sur place par le Comité des Fêtes. .

Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 11 64 73

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English : Village sport santé à St André de Cubzac

L’événement Village sport santé à St André de Cubzac Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2026-07-29 par Bourg Cubzaguais Tourisme