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Village sport santé à St André de Cubzac Saint-André-de-Cubzac

dimanche 6 septembre 2026 · Saint-André-de-Cubzac

Village sport santé à St André de Cubzac Saint-André-de-Cubzac

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Champ de Foire
Ville
33240 Saint-André-de-Cubzac
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Saint-André-de-Cubzac

Village sport santé à St André de Cubzac

Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :
2026-09-06

A l’occasion du forum des associations, Gironde Sport Santé et ses partenaires organisent le village sport santé le dimanche 6 septembre au champ de foire.
Venez découvrir les bienfaits de l’activité physique sur la santé via des initiations proposées par des professionnels !

10h Athlé forme et santé
10h45 Méthode A.P.O.R de Gasquet
11h30 Pickleball
12h Pause repas
14h Pilate/yoga
14h45 Pickleball
15h30 Athlé forme et santé

A partir de 11 ans.
Restauration sur place par le Comité des Fêtes.   .

Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 11 64 73 

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English : Village sport santé à St André de Cubzac

L’événement Village sport santé à St André de Cubzac Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2026-07-29 par Bourg Cubzaguais Tourisme

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