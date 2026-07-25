Vide grenier au Port de Plagne Port de Plagne Saint-André-de-Cubzac
samedi 12 septembre 2026 · Port de Plagne · Saint-André-de-Cubzac
Informations pratiques
Saint-André-de-Cubzac
Vide grenier au Port de Plagne
Port de Plagne 28 quai Laurent Coureaud Saint-André-de-Cubzac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13
Le Club Nautique de Saint André de Cubzac organise son traditionnel vide-grenier au port.
L’installation des exposants se fera à partir de 6h30 et le démontage des stands ne pourra s’effectuer qu’à partir de 18h.
Les véhicules doivent impérativement quitter les allées avant 8h et rejoindre le parking
réservé aux exposants.
Les véhicules ne pourront pas circuler durant les heures d’ouverture au public.
Chaque exposant est responsable de la sécurité de son stand et respectera la propreté des lieux. .
Port de Plagne 28 quai Laurent Coureaud Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 64 80
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English : Vide grenier au Port de Plagne
L’événement Vide grenier au Port de Plagne Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2026-07-25 par Bourg Cubzaguais Tourisme
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