Encore une histoire ! Histoires pour enfants de 4 à 7 ans, Bibliothèque Au Jardin des Histoires, Saint-Colomban

Informations pratiques

Encore une histoire ! Histoires pour enfants de 4 à 7 ans Samedi 3 octobre, 11h00 Bibliothèque Au Jardin des Histoires Loire-Atlantique

La lecture se déroule à l’étage de la bibliothèque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:45:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:45:00+02:00

Cécile revient avec une session d’histroires pour petites oreilles de 4 à 7 ans (et toutes celles qui ont envie d’écouter des histoires).

Bibliothèque Au Jardin des Histoires 10 rue de l’hôtel de ville, Saint Colomban Saint-Colomban 44310 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240336217 https://stcolomban.bibenligne.fr/

Biblis en folie 2026

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