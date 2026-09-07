Encore une histoire ! Histoires pour enfants de 4 à 7 ans, Bibliothèque Au Jardin des Histoires, Saint-Colomban
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Au Jardin des Histoires · Saint-Colomban
Informations pratiques
Encore une histoire ! Histoires pour enfants de 4 à 7 ans Samedi 3 octobre, 11h00 Bibliothèque Au Jardin des Histoires Loire-Atlantique
La lecture se déroule à l’étage de la bibliothèque.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:45:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:45:00+02:00
Cécile revient avec une session d’histroires pour petites oreilles de 4 à 7 ans (et toutes celles qui ont envie d’écouter des histoires).
Bibliothèque Au Jardin des Histoires 10 rue de l’hôtel de ville, Saint Colomban Saint-Colomban 44310 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240336217 https://stcolomban.bibenligne.fr/
Biblis en folie 2026
©Bibliothèque Saint Colomban