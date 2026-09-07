Rando lecture avec le groupe « À Voix Haute », Bibliothèque Au Jardin des Histoires, Saint-Colomban

Informations pratiques

Rando lecture avec le groupe « À Voix Haute » Dimanche 4 octobre, 10h00 Bibliothèque Au Jardin des Histoires Loire-Atlantique

Prévoyez un siège pliant ou une couverture pour vous asseoir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

Après « Le grand bain » l’an passé, le groupe de lecteurs colombanais vous invite à découvrir leur nouvelle création : « Animal.S ».

Nous partirons pour une petite rando (3 à 4 km) ponctuée de pauses lecture à la découverte de la diversité et de la pluralité animales. Plongée dans la nature sauvage garantie, GRRRRRRR !

Départ à 10h à la bibliothèque. Durée 2h. Entrée libre.

Bibliothèque Au Jardin des Histoires 10 rue de l’hôtel de ville, Saint Colomban Saint-Colomban 44310 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240336217 https://stcolomban.bibenligne.fr/

Biblis en folie 2026

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