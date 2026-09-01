Informations pratiques

Méreau

Endo’Espoir

Méreau Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Ensemble contre l’endométriose. Course de 6 km et marche de 10 km. 15 .

Méreau 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 6 01 43 72 24

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English :

L’événement Endo’Espoir Méreau a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de VIERZON