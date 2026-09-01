AGENDA · Méreau
Endo’Espoir Méreau
dimanche 20 septembre 2026 · Méreau
Informations pratiques
Méreau
Endo’Espoir
Méreau Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Ensemble contre l’endométriose. Course de 6 km et marche de 10 km. 15 .
Méreau 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 6 01 43 72 24
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English :
L’événement Endo’Espoir Méreau a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de VIERZON