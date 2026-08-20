Endométriose : Vivre avec la douleur au quotidien, Villa Rosa, Roubaix

Informations pratiques

Endométriose : Vivre avec la douleur au quotidien Samedi 12 septembre, 10h00 Villa Rosa Nord

25€ pour 2h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:30:00+02:00

Quand la douleur s’installe au quotidien, il est parfois difficile de savoir vers quelles solutions se tourner.

Pour cette nouvelle édition des Instants Villa Rosa, nous vous proposons une matinée résolument pratique pour découvrir des outils concrets qui peuvent vous aider à mieux vivre avec l’endométriose.

Au programme :

✨ Naturopathie et “trousse à outils” du quotidien

Découvrez différentes approches complémentaires pouvant contribuer au confort et au bien-être :

✔ astuces naturelles

✔ gestion de l’inflammation

✔ hygiène de vie

✔ ressources simples à mettre en place chez soi

⚡ Atelier pratique kinésithérapie

Avec démonstrations et essais :

✔ TENS

✔ chaleur

✔ auto-soulagement

✔ outils et conseils pour mieux gérer certaines douleurs au quotidien

✨ Puis un cercle d’échange animé par Amélie Stern autour d’une thématique souvent peu abordée : Vivre avec la douleur.

Comment continuer à avancer quand la douleur est présente ?

Comment faire face aux périodes de découragement ?

Comment expliquer ce que l’on ressent à ses proches ?

Comment ne pas se sentir seule ou incomprise ?

Un temps pour partager librement ses difficultés, ses ressources, ses victoires et ses questionnements dans un cadre bienveillant et sans jugement.

Parce qu’au-delà des traitements, il existe aussi la force du collectif et de l’expérience partagée.

⚠ Places limitées

Villa Rosa 28 avenue d’Alsace Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://villarosa.simplybook.it/v2/#book/category/15/service/180/count/1/ »}]

Un atelier pour repartir avec des astuces et conseils pour vivre avec la douleur