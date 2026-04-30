Endurance au CKB Karting à Autoreille Autoreille
Endurance au CKB Karting à Autoreille Autoreille dimanche 28 juin 2026.
Autoreille
Endurance au CKB Karting à Autoreille
Autoreille Haute-Saône
Tarif : – – 399 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Dès 8h, venez participer au 4h endurance des vacanciers en équipes de 2 à 4 pilotes. Buffet sur place le midi. Lancez-vous, la course commence. .
Autoreille 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 96 03
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English : Endurance au CKB Karting à Autoreille
L’événement Endurance au CKB Karting à Autoreille Autoreille a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY