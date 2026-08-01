Informations pratiques

Jourgnac

Endurance équestre les deux jours de la Briance

Bourg de Jourgnac Jourgnac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Les cavaliers de la Briance organisent cette année Les deux jours de la Briance sur la commune de Jourgnac. Pour les connaisseurs et habitués de cette endurance équestre, ils retrouveront les pistes historiques de Solignac.

Une premire étape samedi avec 2 x 65 km: départ groupé à 10h.

Dimanche, plusieurs départs auront lieu dès 7h00 et un dernier départ à 9h00 pour 40 km VR en départ groupé.

D’autres distances sont proposées pour un départ en libre: 60 km de 9h à 10h, 40 km de 9h à 11h et 20 km de 9h à 12h.

A signaler qu’un porte dossard sera obligatoire.

Une buvette et une restauration sera assurée tout le week-end à midi.

un repas sera possible samedi soir sur réservation.

A noter aussi qu’un boxe en dur est possible à quelques kilomètres mais avec peu de disponibilités. Contacter rapidement les organisateurs pour les modalités. .

Bourg de Jourgnac Jourgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 28 34 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Endurance équestre les deux jours de la Briance

L’événement Endurance équestre les deux jours de la Briance Jourgnac a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Val de Vienne