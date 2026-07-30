Informations pratiques

Brides-les-Bains

Enduro 2 22/23 août

Parc Thermal Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

passage spectaculaire par la vallée et Brides-les-Bains. Grâce à l’ouverture exceptionnelle des remontées mécaniques

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Parc Thermal Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

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English :

A spectacular journey through the valley and Brides-les-Bains. Thanks to the special opening of the ski lifts

L’événement Enduro 2 22/23 août Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains