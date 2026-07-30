Enduro 2 22/23 août Brides-les-Bains
samedi 22 août 2026 · Brides-les-Bains
Informations pratiques
Brides-les-Bains
Enduro 2 22/23 août
Parc Thermal Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
passage spectaculaire par la vallée et Brides-les-Bains. Grâce à l’ouverture exceptionnelle des remontées mécaniques
.
Parc Thermal Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
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English :
A spectacular journey through the valley and Brides-les-Bains. Thanks to the special opening of the ski lifts
L’événement Enduro 2 22/23 août Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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