Enduro Truite Les étangs de Lamberville Lamberville

Début : Samedi 2026-07-04 08:00:00
fin : 2026-07-05
2026-07-04
Les étangs de Lamberville vous proposent un Enduro Truite avec des cartes cadeau à gagner !
Nombre de places limité à 20 binômes ou 40 personnes.
Tanière à disposition, petit déjeuner et les repas du midi inclus. .
Les étangs de Lamberville 18 Route de la Vienne Lamberville 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 29 82 86 03
