Journée pêche étangs de Lamberville Lamberville
Journée pêche étangs de Lamberville Lamberville samedi 4 juillet 2026.
Lamberville
Journée pêche
étangs de Lamberville 18 bis Route de la Vienne Lamberville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 08:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Venez passer une journée conviviale au bord de l’eau aux étangs de Lamberville de 8h à 18h !
30€ par personne, comporte le menu 1 Boisson, frite, deux saucisses ou merguez et un café.
Places limitées. Inscriptions obligatoire ! .
étangs de Lamberville 18 bis Route de la Vienne Lamberville 76730 Seine-Maritime Normandie
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English : Journée pêche
L’événement Journée pêche Lamberville a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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