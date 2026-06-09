Journée pêche étangs de Lamberville Lamberville

Lamberville

Journée pêche

étangs de Lamberville 18 bis Route de la Vienne Lamberville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 08:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Venez passer une journée conviviale au bord de l’eau aux étangs de Lamberville de 8h à 18h !

30€ par personne, comporte le menu 1 Boisson, frite, deux saucisses ou merguez et un café.

Places limitées. Inscriptions obligatoire ! .

étangs de Lamberville 18 bis Route de la Vienne Lamberville 76730 Seine-Maritime Normandie

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English : Journée pêche

L’événement Journée pêche Lamberville a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux