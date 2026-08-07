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Enfance à « Dakar court » Cosmopolis Nantes

mardi 22 septembre 2026 · Cosmopolis · Nantes

Enfance à « Dakar court » Cosmopolis Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
18:30
Lieu
Cosmopolis
Adresse
18 Rue Scribe
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-22 18:30 –
Gratuit : oui Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Tout public 

Sélection de 3 films sur le thème de l’enfance, issus de la compétition officielle et primés lors des dernières éditions du festival sénégalais de courts métrages Dakar Court. – C’ETAIT BIEN de Linda Lô. Sénégal, 2024, 18 min.- LANGUE MATERNELLE de Mariame N’Diaye. France, 2023, 24 min.- TIMIS de Awa Moctar Gueye. Sénégal, 2023, 13 min. Projection proposée dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000
02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr


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