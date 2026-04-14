Enfantillages et bizarreries : vertige d’une collection, L’Arcade – Centre d’Art Contemporain Genève, Genève

Enfantillages et bizarreries : vertige d’une collection 29 avril – 28 juin L’Arcade – Centre d’Art Contemporain Genève

CHF 5.- (normal), CHF 0 (réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T13:00:00+02:00 – 2026-04-29T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T13:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Le Centre d’Art Contemporain Genève a le plaisir de présenter Enfantillages et bizarreries : vertige d’une collection à L’Arcade, une collection fascinante d’objets d’art : bibelots, colifichets, breloques, gadgets, petits jouets, porte-bonheurs ou objets de consolation. Cette constellation de miniatures résulte d’une récolte d’obsessions, de fantaisies et de visions née de la passion d’un collectionneur.

Chaque objet, du flacon de parfum de Sol LeWitt aux tampons de Yoko Ono, en passant par les crayons de Jenny Holzer ou les billes de Takako Saito, oscille entre jouet, objet banal du quotidien et œuvre d’art. Certaines pièces, apparemment insignifiantes — morceaux de bois, chiffons, éclats de verre — sont ici transformées en véritables magies miniatures, révélant l’univers secret et poétique du collectionneur.

L’exposition explore les vertus thaumaturgiques des objets et l’enfance comme terre de refuge et d’émerveillement. Elle révèle la nature profondément enfantine du collectionneur, entre désir, possession et tentative de combler absences, pertes et vides, à travers la richesse de sa collection.

L’Arcade – Centre d’Art Contemporain Genève Rue de Chantepoulet 1-3 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://centre.ch/fr/program/enfantillages-et-bizarreries-vertige-d-une-collection »}]

Une série de petits objets fascinants : jouets, gadgets, bibelots et œuvres d’art – où chaque pièce oscille entre banalité et magie, révélant l’univers intime et les obsessions de leur collectionneur.

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