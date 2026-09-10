Enfantillages, Théâtre du Cyclope, Nantes
vendredi 20 novembre 2026 · Théâtre du Cyclope · Nantes
Informations pratiques
Enfantillages 20 et 21 novembre Théâtre du Cyclope Loire-Atlantique
De 10,50 € à 15 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T21:00:00+01:00 – 2026-11-20T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T15:00:00+01:00 – 2026-11-21T16:00:00+01:00
Barbie et Ken sont beaux, ils mènent une vie parfaite. Tout est lisse mais tout semble faux. Derrière leur perfection artificielle se cache une marionnettiste improbable, Alice, une enfant de sept ans, rêvant d’une famille harmonieuse. Le quotidien imposé par ses parents est tout autre : monstres de puérilité, leur couple est une guerre sans répit.A notre époque de la performance et du paraitre, l’autrice Léonore Confino bouscule autant qu’elle fait rire en ridiculisant nos aspirations du couple parfait, à la Barbie et Ken.
À partir de 12 ans | Durée : 1h
Compagnie : Cie Les Sales Culottes
Auteur.ice : Léonore Confino
Mise en scène : Sailor Ravaud
Comédienn.es : Mégane Puillandre et Thomas Fazio
Lumière : Fanny Thobie
Crédit photos : Georges Pons et Nicole Weinschel
Théâtre du Cyclope 82 rue du Maréchal Joffre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « theatreducyclope@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatreducyclope.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251864507 »}]
Enfantillages, c’est l’histoire de ELLE et LUI, parents à la dérive, qui n’arrivent plus à composer l’un avec l’autre. nantes nantes métropole
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