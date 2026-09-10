Enfantillages, Théâtre du Cyclope, Nantes

Informations pratiques

Enfantillages 20 et 21 novembre Théâtre du Cyclope Loire-Atlantique

De 10,50 € à 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T21:00:00+01:00 – 2026-11-20T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-21T15:00:00+01:00 – 2026-11-21T16:00:00+01:00

Barbie et Ken sont beaux, ils mènent une vie parfaite. Tout est lisse mais tout semble faux. Derrière leur perfection artificielle se cache une marionnettiste improbable, Alice, une enfant de sept ans, rêvant d’une famille harmonieuse. Le quotidien imposé par ses parents est tout autre : monstres de puérilité, leur couple est une guerre sans répit.A notre époque de la performance et du paraitre, l’autrice Léonore Confino bouscule autant qu’elle fait rire en ridiculisant nos aspirations du couple parfait, à la Barbie et Ken.

À partir de 12 ans | Durée : 1h

Compagnie : Cie Les Sales Culottes

Auteur.ice : Léonore Confino

Mise en scène : Sailor Ravaud

Comédienn.es : Mégane Puillandre et Thomas Fazio

Lumière : Fanny Thobie

Crédit photos : Georges Pons et Nicole Weinschel

Théâtre du Cyclope 82 rue du Maréchal Joffre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « theatreducyclope@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatreducyclope.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251864507 »}]

Enfantillages, c’est l’histoire de ELLE et LUI, parents à la dérive, qui n’arrivent plus à composer l’un avec l’autre. nantes nantes métropole