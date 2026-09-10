Enfantillages Théâtre du Cyclope Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-21 15:00 –

Gratuit : non De 10,50 € à 15 € Tarif plein : 15 €Tarif réduit : 10,50 €Tarif adhérent : 9 €Réservation en ligne sur www.theatreducyclope.comou par téléphone au 02.51.86.45.07 Tout public

Barbie et Ken sont beaux, ils mènent une vie parfaite. Tout est lisse mais tout semble faux. Derrière leur perfection artificielle se cache une marionnettiste improbable, Alice, une enfant de sept ans, rêvant d’une famille harmonieuse. Le quotidien imposé par ses parents est tout autre : monstres de puérilité, leur couple est une guerre sans répit.A notre époque de la performance et du paraitre, l’autrice Léonore Confino bouscule autant qu’elle fait rire en ridiculisant nos aspirations du couple parfait, à la Barbie et Ken. À partir de 12 ans | Durée : 1h Compagnie : Cie Les Sales CulottesAuteur.ice : Léonore ConfinoMise en scène : Sailor RavaudComédienn.es : Mégane Puillandre et Thomas FazioLumière : Fanny ThobieCrédit photos : Georges Pons et Nicole Weinschel

Théâtre du Cyclope Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com 0251864507 https://www.theatreducyclope.com/



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