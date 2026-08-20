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Enfantines Bibliothèque de la Manufacture Nantes

samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque de la Manufacture · Nantes

Enfantines Bibliothèque de la Manufacture Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
11:00
Lieu
Bibliothèque de la Manufacture
Adresse
6 Cour Jules Durand
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-10 11:00 –
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99 

Lectures d’albums à partir de 18 mois

Bibliothèque de la Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 95 65 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-de-la-manufacture/


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