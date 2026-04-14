Enfantines, Bibliothèque de la Manufacture, Nantes
Enfantines, Bibliothèque de la Manufacture, Nantes samedi 13 juin 2026.
Enfantines Samedi 13 juin, 11h00 Bibliothèque de la Manufacture Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Lectures d’albums pour les tout-petits à partir de 18 mois
Bibliothèque de la Manufacture 6 Cour Jules Durand 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lectures d’albums pour les tout-petits à partir de 18 mois
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- JE T’AIME BANANE THEATRE 100 NOMS Nantes 14 avril 2026
- EXPOSITION – Femmes* Vélo Liberté, Les Increvables à travers le monde Cosmopolis Nantes 14 avril 2026
- Antoine Leroux COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE Nantes 14 avril 2026
- Tristan Lucas COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – PETITE SALLE Nantes 14 avril 2026
- Vernissage de l’exposition « Collections nantaises » Bibliothèque de Lettres, campus du Tertre Nantes 14 avril 2026