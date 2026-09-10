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Enfantines du monde, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes

samedi 5 décembre 2026 · Bibliothèque Erdre-Batignolles · Nantes

Enfantines du monde, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Erdre-Batignolles
Adresse
109 avenue de la Gare de Saint-Joseph
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Enfantines du monde Samedi 5 décembre, 11h00 Bibliothèque Erdre-Batignolles Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T11:00:00+01:00 – 2026-12-05T12:00:00+01:00
Fin : 2026-12-05T11:00:00+01:00 – 2026-12-05T12:00:00+01:00

Lectures d’albums en plusieurs langues à partir de 18 mois

Bibliothèque Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lectures d’albums en plusieurs langues à partir de 18 mois

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