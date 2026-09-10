AGENDA · Nantes
Enfantines du monde, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes
samedi 5 décembre 2026 · Bibliothèque Erdre-Batignolles · Nantes
Informations pratiques
Enfantines du monde Samedi 5 décembre, 11h00 Bibliothèque Erdre-Batignolles Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T11:00:00+01:00 – 2026-12-05T12:00:00+01:00
Fin : 2026-12-05T11:00:00+01:00 – 2026-12-05T12:00:00+01:00
Lectures d’albums en plusieurs langues à partir de 18 mois
Bibliothèque Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lectures d’albums en plusieurs langues à partir de 18 mois
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