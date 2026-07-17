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Enfantines Médiathèque Floresca Guépin Nantes
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 11:00 –
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99
Lectures d’albums à partir de 18 mois
Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/
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