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Enfantines Médiathèque Luce Courville Nantes
mercredi 18 novembre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-18 10:45 –
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99
Lectures d’albums à partir de 18 mois
Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/
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