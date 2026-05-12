Saint-Urcize

Enlaces, musiques du Pays d’Oc et d’Argentine par la Compagnie Guillaume Lopez

Saint-Urcize Cantal

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Dans le cadre du 49e festival Musiques sacrées Musiques du monde

Ces artistes natifs d’Occitanie et d’Argentine mêlent leurs traditions musicales dans une volonté de tisser des passerelles entre les rythmes et les sons, les langues et les mots, les danses et la transe. Sur scène, les trois chanteurs et leurs instruments acoustiques (guitare, flûtes, cornemuse, percussions) vous invitent pour un voyage musical et poétique qui recréé des liens entre les deux rives de l’océan. .

Saint-Urcize 15110 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

As part of the 49th Musiques Sacrées Musiques du Monde festival

L’événement Enlaces, musiques du Pays d’Oc et d’Argentine par la Compagnie Guillaume Lopez Saint-Urcize a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)