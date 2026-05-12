Saint-Urcize

Musique sacrée italienne, Vivaldi et Pergolèse avec E. Boudeau, S. Hanne, D. Fontcouberte, R. Friedman et S. Liguori

Saint-Urcize Cantal

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde

Ce programme met en regard deux grands compositeurs de l’Italie du 18e siècle Vivaldi avec un florilège de ses plus belles pièces vocales sacrées et Pergolèse avec son célébrissime Stabat Mater, une œuvre empreinte d’une sérénité bouleversante. Un lumineux programme porté par de magnifiques interprètes. .

Saint-Urcize 15110 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 5 65 98 20 20

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English :

As part of the 49th Sacred Music World Music Festival

L’événement Musique sacrée italienne, Vivaldi et Pergolèse avec E. Boudeau, S. Hanne, D. Fontcouberte, R. Friedman et S. Liguori Saint-Urcize a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)