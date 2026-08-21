Enlivrez-vous 2026, Médiathèque François Mitterrand d’Héricourt, Héricourt

Informations pratiques

Enlivrez-vous 2026 Samedi 3 octobre, 10h00, 14h00 Médiathèque François Mitterrand d’Héricourt Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Vente de livres et de jeux désherbés

Animation sérigraphie

Spectacle Cie Teraluna

Lecture/rencontre avec l’auteure Isabelle Bruhl-Bastien

Médiathèque François Mitterrand d’Héricourt 1 rue de la Tuilerie 70400 Héricourt Héricourt 70400 La Grand Pré Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03.84.46.03.30 https://mediatheque-payshericourt.c3rb.org/index.php parking

Biblis en folie 2026

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