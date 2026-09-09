Informations pratiques

Troyes

Ennemies pour la vie

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 18 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 21:00:00

fin : 2026-12-16

Date(s) :

2026-12-15

Après le succès de Talons Aiguilles et Poil aux Pattes, ce duo revient avec un nouveau défi écrire un thriller.

Le public est invité dans les coulisses d’une création où rien ne se passe comme prévu.



L’idée semblait simple deux femmes qui se détestent, se retrouvent 15 ans plus tard… accusées de meurtre.

Entre retrouvailles explosives, rivalités et reconstitution (pas très bien reconstituée), la pièce vire rapidement à la comédie.

Les autrices arriveront-elles à se mettre d’accord sur le choix du scénario ?



Vous connaissez le dicton Reste proche de tes amies mais surtout de tes ennemies…



Le saviez vous ?

Succès en tournée depuis 3 ans, succès Festival d’Avignon 2025 .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ennemies pour la vie Troyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne