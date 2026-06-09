Enquête à bicyclette Mairie La Grande-Verrière
Enquête à bicyclette Mairie La Grande-Verrière samedi 11 juillet 2026.
La Grande-Verrière
Enquête à bicyclette
Mairie La Brile La Grande-Verrière Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Nouveauté de l’été 2026 ! En selle sur votre vélo seul ou en équipe vivez l’expérience d’une véritable enquête policière au cœur du village de La Grande-Verrière… Attendez vous à des surprises… .
Mairie La Brile La Grande-Verrière 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Enquête à bicyclette
L’événement Enquête à bicyclette La Grande-Verrière a été mis à jour le 2026-06-09 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II