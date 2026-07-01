Enquête au Château du Plessis-Bourré l’affaire du collier disparu Écuillé
mercredi 15 juillet 2026 · Écuillé
Informations pratiques
Écuillé
Enquête au Château du Plessis-Bourré l’affaire du collier disparu
Route du Plessis Bourré Écuillé Maine-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 32 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Nous sommes en 1473… Catastrophe au château Marguerite de Fescal, la Dame du Plessis-Bourré, vient de se faire dérober son précieux collier ! Mais qui a bien pu commettre ce méfait ? .
Route du Plessis Bourré Écuillé 49460 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 06 72 contact@plessis-bourre.com
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English :
L’événement Enquête au Château du Plessis-Bourré l’affaire du collier disparu Écuillé a été mis à jour le 2026-07-12 par Destination Angers
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