Saint-Loup-Lamairé

Enquête au musée, à la Micro Folie Vallée du Thouet

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Plongez dans une véritable enquête au musée numérique à 14 h 30 et à 16 h le mercredi 29 avril. Utilisez tablettes et écran pour explorer les œuvres et accomplir différentes missions. Observez attentivement chaque détail pour avancer dans l’enquête. Serez-vous capable de tout résoudre ? En avril, une exposition sur les richesses des Pays de la Loire est également visible avec le musée numérique lors des ouvertures. Retrouvez le programme complet des animations dans les images. Rendez-vous à la Micro-Folie, au 32 rue de la Grille à Saint-Loup-Lamairé. Inscription au 05 86 30 10 61 ou sur micro-folie@saint-loup-lamaire.fr. Gratuit. .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr

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English : Enquête au musée, à la Micro Folie Vallée du Thouet

L’événement Enquête au musée, à la Micro Folie Vallée du Thouet Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-03-30 par CC Airvaudais Val du Thouet