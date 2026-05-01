Loury

Enquête au musée

Place Antoine Masson Loury Loiret

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la nuit des musées, venez aider le célèbre journaliste Gaston Leflair à résoudre une enquête et retrouvez la trace de Jean Le Boiteux, le charbonnier. Jeu d’une heure environ se déroulant au sein du musée.

Vous aimez les énigmes et les jeux de logique ? Vous avez le sens de l’observation ? Alors ce jeu est pour vous et votre équipe !

Dans le cadre de la nuit des musées, venez aider le célèbre journaliste Gaston Leflair à résoudre cette enquête palpitante et retrouvez la trace de Jean Le Boiteux, le charbonnier. Jeu d’une heure environ se déroulant au sein du musée. 6 .

Place Antoine Masson Loury 45470 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 68 58 20 lourymusee@gmail.com

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English :

As part of Museum Night, come and help famous journalist Gaston Leflair solve an investigation and track down Jean Le Boiteux, the coalman. The game lasts about an hour and takes place in the museum.

L’événement Enquête au musée Loury a été mis à jour le 2026-05-04 par ADRT45