Enquête aux lacs d’Ayous Maison du Parc National des Pyrénées Laruns
mercredi 29 juillet 2026 · Maison du Parc National des Pyrénées · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Enquête aux lacs d’Ayous
Maison du Parc National des Pyrénées 16 avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 11:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Comme chaque année, Marceau, berger transhumant, amène son troupeau paître en haute montagne. Mais en arrivant au refuge il découvre le cadavre d’un Desman, petit animal rare vivant dans les Pyrénées. L’aiderez vous à comprendre ce qu’il s’est passé ? Menez l’enquête grâce aux différents indices qui vous seront proposés. .
Maison du Parc National des Pyrénées 16 avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59
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English : Enquête aux lacs d’Ayous
L’événement Enquête aux lacs d’Ayous Laruns a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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