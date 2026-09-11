Enquête Basilique Pas d’exception à la règle Basilique de Sacré-Coeur Paray-le-Monial
mercredi 21 octobre 2026 · Basilique de Sacré-Coeur · Paray-le-Monial
Informations pratiques
Paray-le-Monial
Enquête Basilique Pas d’exception à la règle
Basilique de Sacré-Coeur 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Au début du XVIIIème siècle, l’abbé de Cluny vous donne la mission de contrôler la vie au prieuré de Paray et le comportement des moines. La règle de Saint-Benoit est-elle bien respectée ? A vous de le découvrir. .
Basilique de Sacré-Coeur 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Enquête Basilique Pas d’exception à la règle
L’événement Enquête Basilique Pas d’exception à la règle Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-03 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
À voir aussi à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire)
- Julien Chante Joe Dassin Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial 11 septembre 2026
- Brocante-antiquités-multicollections Parc du Moulin Liron/Dr Drapier Paray-le-Monial 12 septembre 2026
- Fantastic Picnic La Dolce Vita Kiosque du Parc du Moulin Liron Paray-le-Monial 12 septembre 2026
- 2e Games of road solidaire Cloître de la Basilique Paray-le-Monial 13 septembre 2026
- Stage vacances mosaïque Paray-le-Monial 17 septembre 2026