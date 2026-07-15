Fantastic Picnic La Dolce Vita Kiosque du Parc du Moulin Liron Paray-le-Monial
samedi 12 septembre 2026 · Kiosque du Parc du Moulin Liron · Paray-le-Monial
Informations pratiques
Paray-le-Monial
Fantastic Picnic La Dolce Vita
Kiosque du Parc du Moulin Liron Boulevard du Dauphin Louis Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 12:30:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Fantastic Picnic Dolce Vita
Samedi 12 septembre 2026
À partir de 12h30
Au Parc du Moulin Liron Paray-le-Monial
En cas de mauvais temps, l’événement sera maintenu dans le Cloître.
Offrez-vous une parenthèse aux couleurs de l’Italie le temps d’un déjeuner en plein air ! Installez-vous sur l’herbe, partagez un délicieux repas et profitez d’une ambiance chaleureuse et conviviale en famille ou entre amis.
Au menu, par la Trattoria Paola
Salade de pâtes au pesto
Pinsa
Porchetta
Fromage
Tiramisu
Café
Des animations pensées pour petits et grands, avec une ambiance Dolce Vita garantie !
Le petit plus ? Venez habillés sur le thème Dolce Vita robes fleuries, chapeaux de paille, chemises en lin, lunettes vintage… Sortez votre plus belle tenue italienne !
Tarifs
18 € par adulte
15 € par enfant de moins de 10 ans
Un moment gourmand, festif et convivial à ne pas manquer ! .
Kiosque du Parc du Moulin Liron Boulevard du Dauphin Louis Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 direction@tourisme-paraylemonial.fr
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English : Fantastic Picnic La Dolce Vita
L’événement Fantastic Picnic La Dolce Vita Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-07-07 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme
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