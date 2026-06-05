Pièce de théâtre Roméo et Juliette (Enfin, presque…) Le Jardin du Cloître Paray-le-Monial mardi 21 juillet 2026.

Paray-le-Monial

Pièce de théâtre Roméo et Juliette (Enfin, presque…)

Le Jardin du Cloître Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11

Des pro veulent monter à Paray la scène du balcon de Roméo et Juliette, mais les acteurs sont bloqués à Paris. Qu’à cela ne tienne, ils vont choisir parmi le public acteurs et accessoires. Le spectacle résultant n’aura peut-être pas le sérieux ni le lyrisme attendu mais quand on a l’exaltation, rien n’arrête le théâtre. Le but n’est il pas de se divertir avec le public ? .

Le Jardin du Cloître Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92

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English : Pièce de théâtre Roméo et Juliette (Enfin, presque…)

L’événement Pièce de théâtre Roméo et Juliette (Enfin, presque…) Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-05 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I