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Pièce de théâtre Roméo et Juliette (Enfin, presque…) Le Jardin du Cloître Paray-le-Monial

Pièce de théâtre Roméo et Juliette (Enfin, presque…) Le Jardin du Cloître Paray-le-Monial mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Le Jardin du Cloître

Adresse : Avenue Jean-Paul II

Ville : 71600 Paray-le-Monial

Département : Saône-et-Loire

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Paray-le-Monial

Pièce de théâtre Roméo et Juliette (Enfin, presque…)

Le Jardin du Cloître Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11

Des pro veulent monter à Paray la scène du balcon de Roméo et Juliette, mais les acteurs sont bloqués à Paris. Qu’à cela ne tienne, ils vont choisir parmi le public acteurs et accessoires. Le spectacle résultant n’aura peut-être pas le sérieux ni le lyrisme attendu mais quand on a l’exaltation, rien n’arrête le théâtre. Le but n’est il pas de se divertir avec le public ?   .

Le Jardin du Cloître Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 

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English : Pièce de théâtre Roméo et Juliette (Enfin, presque…)

L’événement Pièce de théâtre Roméo et Juliette (Enfin, presque…) Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-05 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I

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