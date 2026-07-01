Cuisinons ensemble Espace Socioculturel Paray-le-Monial
vendredi 17 juillet 2026 · Espace Socioculturel · Paray-le-Monial
Informations pratiques
Paray-le-Monial
Cuisinons ensemble
Espace Socioculturel 1 Rue du 8 Mai Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-12-04 13:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28 2026-09-11 2026-09-25 2026-10-09 2026-10-23 2026-11-06 2026-11-20 2026-12-04 2026-12-18
Cuisinons ensemble et partageons le repas en toute convivialité. .
Espace Socioculturel 1 Rue du 8 Mai Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 22 07 29
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English : Cuisinons ensemble
L’événement Cuisinons ensemble Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-29 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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