Atelier Blason (6-10 ans) Office de Tourisme Paray-le-Monial

Atelier Blason (6-10 ans)

Souvent associés aux boucliers des chevaliers dans l’imaginaire des enfants, les blasons fourmillent d’inventivité, d’animaux fantastiques, de couleurs et aussi de règles bien spécifiques. Les enfants découvrent les blasons parsemés dans la ville puis le vocabulaire de l’héraldique (art du blason) afin de créer leurs armoiries. Chaque enfant repart avec son emblème personnalisé, aux couleurs et motifs qui lui ressemble. .

Office de Tourisme 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr

