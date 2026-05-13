Les CM2 exposent au musée !, Musée Eucharistique Du Hiéron, Paray-le-Monial

Les CM2 exposent au musée ! Samedi 23 mai, 17h00 Musée Eucharistique Du Hiéron Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Après avoir découvert le musée du Hiéron et ses riches collections, les élèves réunis en petits groupes ont sélectionné une oeuvre particulière pour se l’approprier et réaliser une production plastique à partir de cette oeuvre.

Les réalisations des élèves vous sont présentées tout au long de cette Nuit des Musées !

La veille à 18h, les élèves présenteront leur projet et leur réalisation au musée.

Musée Eucharistique Du Hiéron 28 Rue de la Paix, 71600 Paray-le-Monial, France Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385817972 https://www.musee-hieron.fr/ Dans une démarche culturelle, le musée présente depuis sa réouverture en septembre 2005, l’évolution de la figure du Christ au fil des siècles, abordant dans un même espace, des questions d’ordre historiques, iconographiques, théologiques et spirituelles.

Tympan du prieuré d’Anzy-le-Duc (XIIe siècle).

Grâce au fond du patrimoine, le musée a pu acquérir un trésor national : une sculpture monumentale de l’artiste joaillier Joseph Chaumet, « Via Vitae » (Chemin de vie, 1894-1904).

La classe, l’œuvre !

© Jean-Pierre Gobillot