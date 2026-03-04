Visite du Jardin Saint Hugues Office de Tourisme Paray-le-Monial
Visite du Jardin Saint Hugues
Office de Tourisme 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2026-05-27 14:00:00
Anciens, modernes, lianes, grimpants ou buissons, venez à la découverte de plus de 75 variétés de roses. .
