Repair Café #12 Espace socio-culturel Paray-le-Monial
Repair Café #12 Espace socio-culturel Paray-le-Monial samedi 23 mai 2026.
Paray-le-Monial
Repair Café #12
Espace socio-culturel 13 Rue du 8 Mai 1945 Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Un nouveau Repair café , atelier de réparation bénévole, vous est proposé pour essayer de réparer vos appareils de petit électroménager (tenant sur une table) hors d’usage. .
Espace socio-culturel 13 Rue du 8 Mai 1945 Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@cbtransition.org
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English : Repair Café #12
L’événement Repair Café #12 Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-05-13 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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