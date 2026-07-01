Jeux de société intergénérationnel Espace Socioculturel Paray-le-Monial
mercredi 15 juillet 2026 · Espace Socioculturel · Paray-le-Monial
Informations pratiques
Paray-le-Monial
Jeux de société intergénérationnel
Espace Socioculturel 1 Rue du 8 Mai Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-12-02 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26 2026-09-09 2026-09-23 2026-10-07 2026-10-21 2026-11-04 2026-11-18 2026-12-02 2026-12-16 2026-12-30
Pour toute la famille, petits et grands. Jouons ensemble pour développer le lien intergénérationnel. .
Espace Socioculturel 1 Rue du 8 Mai Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 22 07 29
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English : Jeux de société intergénérationnel
L’événement Jeux de société intergénérationnel Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-29 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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