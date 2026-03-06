Exposition Saisies de la Présence Musée du Hiéron Paray-le-Monial
samedi 11 juillet 2026.
Exposition Saisies de la Présence
Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Début : 2026-07-11
fin : 2027-01-03
2026-07-11
Cette exposition-événement aborde le thème de la Présence entre beaux-arts, photographie, archéologie et poésie, les artistes reflètent la fragilité du vivant, les traces laissées par les êtres du passé, la dimension mystique de la présence réelle , mais aussi le défi de la présence aujourd’hui, face à l’exil et à l’invisibilisation. L’exposition s’accompagne d’un beau livre et d’une riche programmation table-ronde, concert, rencontres avec les artistes… .
+33 3 85 81 79 72 musee.hieron@paraylemonial.fr
