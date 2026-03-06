Exposition Saisies de la Présence Musée du Hiéron Paray-le-Monial

Exposition Saisies de la Présence

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2027-01-03

Date(s) :

2026-07-11

Cette exposition-événement aborde le thème de la Présence entre beaux-arts, photographie, archéologie et poésie, les artistes reflètent la fragilité du vivant, les traces laissées par les êtres du passé, la dimension mystique de la présence réelle , mais aussi le défi de la présence aujourd’hui, face à l’exil et à l’invisibilisation. L’exposition s’accompagne d’un beau livre et d’une riche programmation table-ronde, concert, rencontres avec les artistes… .

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72 musee.hieron@paraylemonial.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Saisies de la Présence

L’événement Exposition Saisies de la Présence Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-04 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I