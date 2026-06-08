Ateliers aquarelle pour enfants et ados Paray-le-Monial
Ateliers aquarelle pour enfants et ados Paray-le-Monial jeudi 9 juillet 2026.
Paray-le-Monial
Ateliers aquarelle pour enfants et ados
Le Fusain Bleu Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Atelier aquarelle Les carpes Koî Au programme Découverte de l’aquarelle et des encres de couleur, des effets d’eau et de transparence. .
Le Fusain Bleu Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 60 68 78 lefusainbleu@gmail.com
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English : Ateliers aquarelle pour enfants et ados
L’événement Ateliers aquarelle pour enfants et ados Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-08 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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