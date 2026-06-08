Paray-le-Monial

Ateliers aquarelle pour enfants et ados

Le Fusain Bleu Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Atelier aquarelle Savane, soleil couchant .

Au programme Découverte de l’aquarelle et des encres de couleur, des effets d’eau et de transparence .

Le Fusain Bleu Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 60 68 78 lefusainbleu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers aquarelle pour enfants et ados

L’événement Ateliers aquarelle pour enfants et ados Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-08 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I