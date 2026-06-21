Lecture Une suite française, Némirovsky par Christine Bayle Le Jardin du cloître Paray-le-Monial

Informations pratiques

Paray-le-Monial

Lecture Une suite française, Némirovsky par Christine Bayle

Le Jardin du cloître Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Irène Némirovsky est l’une des meilleures femmes de lettres que la France ait connue. Née en Ukraine soviétique elle eut l’occasion de vivre les pires pogroms organisés par le régime communiste. réfugiée en France, plus française que tous les français, elle connut la gloire avant la guerre, célébrée par tous. Cependant, elle était juive. Cela lui valut des inimitiés, y compris de la part de ses co-religionnaires car elle fut toujours honnête et libre de ses jugements. Le régime de Pétain l’obligea à se mettre à l’écart à Issy l’Evêque, tout près de Paray le Monial. Mais en 1942 les gendarmes vinrent l’arrêter et elle mourut à Auschwitz, livrée par les français! Après la guerre, on l’oublia. Mais ses deux filles, miraculeusement sauvées par leur institutrice, ouvrirent une malle des années plus tard et découvrirent un manuscrit écrit en pattes de mouches, qu’elles transcrivirent: “Une suite française”, fragment d’un grand roman sur la seconde guerre en train de se dérouler, oeuvre majeure de notre littérature. Nous avons choisi la deuxième partie: “Dolce”, comme un mouvement musical, roman d’amour inabouti entre un bel officier allemand et une jeune française. Christine Bayle nous lira des extraits, dans la magnifique cour des lames de pluie, au cloître,ce qu’elle avait déjà fait à Issy l’Evêque avec une satisfaction unanime des participants.

Mots clés: lecture, Némirovsky, Paray le Monial, Christine Bayle .

Le Jardin du cloître Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 90 71 45 amismusique7103@orange.fr

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English : Lecture Une suite française, Némirovsky par Christine Bayle

L’événement Lecture Une suite française, Némirovsky par Christine Bayle Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-21 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I