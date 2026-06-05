Exposition Grès Cérame autrement au Musée Paul Charnoz Musée Paul Charnoz Paray-le-Monial

Paray-le-Monial

Exposition Grès Cérame autrement au Musée Paul Charnoz

Musée Paul Charnoz 32 Avenue de la Gare Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Le musée d’art et d’industrie Paul Charnoz, acteur principal pour la sauvegarde du patrimoine industriel céramique de Paray-le-Monial, a le plaisir de vous présenter, pour sa 34e exposition d’été, les oeuvres de Gérard BRAND qui, grâce à son immense talent redonne vie et noblesse au grès cérame. .

Musée Paul Charnoz 32 Avenue de la Gare Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92

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English : Exposition Grès Cérame autrement au Musée Paul Charnoz

L’événement Exposition Grès Cérame autrement au Musée Paul Charnoz Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-02 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I