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Exposition Grès Cérame autrement au Musée Paul Charnoz Musée Paul Charnoz Paray-le-Monial

Exposition Grès Cérame autrement au Musée Paul Charnoz Musée Paul Charnoz Paray-le-Monial samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Musée Paul Charnoz

Adresse : 32 Avenue de la Gare

Ville : 71600 Paray-le-Monial

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Paray-le-Monial

Exposition Grès Cérame autrement au Musée Paul Charnoz

Musée Paul Charnoz 32 Avenue de la Gare Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:30:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Le musée d’art et d’industrie Paul Charnoz, acteur principal pour la sauvegarde du patrimoine industriel céramique de Paray-le-Monial, a le plaisir de vous présenter, pour sa 34e exposition d’été, les oeuvres de Gérard BRAND qui, grâce à son immense talent redonne vie et noblesse au grès cérame.   .

Musée Paul Charnoz 32 Avenue de la Gare Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 

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English : Exposition Grès Cérame autrement au Musée Paul Charnoz

L’événement Exposition Grès Cérame autrement au Musée Paul Charnoz Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-02 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I

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