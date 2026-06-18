Visite guidée de la Basilique, du Cloître et du Centre Historique Basilique du Sacré-Coeur Paray-le-Monial
Visite guidée de la Basilique, du Cloître et du Centre Historique Basilique du Sacré-Coeur Paray-le-Monial mercredi 1 juillet 2026.
Paray-le-Monial
Visite guidée de la Basilique, du Cloître et du Centre Historique
Basilique du Sacré-Coeur Avenue Jean Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-07-01
Un guide conférencier vous conduit à la découverte de la Basilique du Sacré-Cœur et du centre historique de la ville. Vous marcherez sur les pas des moines dans cet ancien prieuré clunisien, chef d’œuvre de l’art roman en Bourgogne, puis dans le cloître du XVIIIe siècle et son jardin.
Remontez le temps dans la cité millénaire grâce aux nombreux monuments historiques… La visite se termine par la découverte du Musée du Hiéron. .
Basilique du Sacré-Coeur Avenue Jean Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 85 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée de la Basilique, du Cloître et du Centre Historique
L’événement Visite guidée de la Basilique, du Cloître et du Centre Historique Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-18 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
À voir aussi à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire)
- La Retraite Sportive Paray Grand Charolais Centre Culturel et de Congrès Paray-le-Monial 22 juin 2026
- Bistrot mémoire Espace Socioculturel Paray-le-Monial 24 juin 2026
- Apéro Conférence Notables et culte impérial en Charolais-Brionnais La Maison Verneuil Paray-le-Monial 25 juin 2026
- Les Chemins du Roman en Bourgogne du sud, Basilique du Sacré-Coeur de Paray-le-Monial, Paray-le-Monial 26 juin 2026
- Ça plane pour elles ! Route de l’Aérodrome Paray-le-Monial 27 juin 2026