Ça plane pour elles ! Route de l’Aérodrome Paray-le-Monial
Ça plane pour elles ! Route de l’Aérodrome Paray-le-Monial samedi 27 juin 2026.
Paray-le-Monial
Ça plane pour elles !
Route de l’Aérodrome Aérodrome de Paray le Monial Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 60 – 60 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Le club planeurs de Paray le Monial organise des vols découverte à tarif réduit pour les dames !
Il est conseillé de s’inscrire à ces dates mais les vols pourront se faire dans les jours suivants et dans le mois de juillet.
Une remise de 10€ s’appliquera au conjoint accompagnateur, s’il désire voler lui aussi.
Des pilotes qualifiés vous feront découvrir, en sécurité, le plaisir de voler en planeur biplace.
Voler en planeur, c’est découvrir le plaisir de voler sans moteur aidé des courants ascendants; un sentiment de liberté en accord avec la nature. .
Route de l’Aérodrome Aérodrome de Paray le Monial Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 45 99 jeanyvescoiffard03@gmail.com
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L’événement Ça plane pour elles ! Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-10 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III
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