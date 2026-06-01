Après-midi Bien Vivre Ensemble Espace Socioculturel Paray-le-Monial
Après-midi Bien Vivre Ensemble Espace Socioculturel Paray-le-Monial mercredi 17 juin 2026.
Paray-le-Monial
Après-midi Bien Vivre Ensemble
Espace Socioculturel 1 Rue du 8 Mai Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Parce que le vivre-ensemble se construit avec des sourires, des échanges et de beaux moments partagés, nous vous invitons à participer à un après-midi chaleureux et ouvert à tous.
Ados, familles, petits et grands, venez passer un moment convivial, créer du lien et partager de belles expériences dans la bonne humeur.
Au programme Light Graph, Construction d’une mangeoire à oiseaux, Jeu de piste, Théâtre-débat, Jeu de société. .
Espace Socioculturel 1 Rue du 8 Mai Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 22 07 29 espacesocio@assadcharolaisbrionnais.fr
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English : Après-midi Bien Vivre Ensemble
L’événement Après-midi Bien Vivre Ensemble Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-05 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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