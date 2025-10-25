Grand chapitre des Francs-Cacous Centre Associatif Parodien Paray-le-Monial

Grand chapitre des Francs-Cacous

Centre Associatif Parodien 9 rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Début : 2026-06-13 15:30:00

La confrérie des Francs Cacous fait revivre les traditions culinaires. Elle est la garante du bien boire et du bien manger et fait valoir la gastronomie parodienne, charolaise et bourguignonne.

Programme de l’après-midi

15h30 Défilé avec les confréries voisines dans les rues de la ville sera animé en fanfare et rendra hommage à Jean-Marie Cacou. Départ avenue Charles De Gaulle.

16h30 Chapitre public d’intronisation des impétrants au pied de la Tour Saint-Nicolas.

19h30 Dîner- dansant .

